Şehit çocuklarına sürpriz doğum günü

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<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki, doğum günleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen 2 şehit çocuğuna sürpriz doğum günü düzenledi.<br>Pamukkale Belediyesi, doğum günleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelen 2 şehit çocuğunu unutmadı ve onlara sürpriz bir doğum günü düzenledi. Belediye Başkanı Avni Örki, evin önüne animatörlerin olduğu TIR getirterek, sürpriz kutlamayı renklendirdi. İlk olarak 2008 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde patlamada şehit olan Uzman Çavuş Ragıp As'ın evine gidildi. Şehidin kızı Şevval İrem As'ın 14´üncü doğum günü kutlandı. Animatörlerin bulunduğu TIR'dan şehit kızının adı anons edildi ve alkışlandı. Sonrasında Şevval İrem As, doğum günü pastasını üfledi.<br>Başkan Örki, daha sonra 2014 yılında Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Sıdkı Kara'nın kızı Zeynep Kara'yı annesiyle yaşadığı evde ziyaret etti. Zeynep Kara'nın 5´inci yaş günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Örki, hazırlanan özel pastayı verdi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-04-24 13:29:30<br>

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