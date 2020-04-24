Sokağa çıkma yasağına uymayarak, ağaçlık alanda içki içince ceza kesildi

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve ağaçlık alanda içki içen Tekin A.'ya (43), 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.<br>Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde bir kişinin ağaçlık alanda oturup, içki içtiği ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, Tekin A.'yı sokağa içki içerken yakaladı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden Tekin A.'ya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Kardeşiyle tartıştığını, sinirlendiği için evinden ayrıldığını belirten Tekin A, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Tekin A. "Terörist değilim, başka bir şey değilim neden beni çekiyorsunuz? Ayıp bu" diye konuştu.<br>Tekin A. daha sonra polis ekiplerince evine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-04-24 16:13:32<br>

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