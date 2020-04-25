Yasağa rağmen dilenmek için evden çıkan engelli, uyarılıp evine gönderildi

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen dilenmek için evden çıktığı belirlenen bedensel engelli Erol Y. (40), polisler tarafından uyarılarak evine gönderildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde Bayramyeri Meydanı'nda tekerlekli sandalyeyle gezen Erol Y.´yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri meydana gitti. Belden aşağısı tutmayan Erol Y.´nin yanına giden polisi ekibi, neden dışarıya çıktığını sordu. Dokuz Kavaklar Mahallesi'nde oturan ve yaklaşık 5 kilometre yol kat edip meydana gelen Erol Y. polislere, "Para yardımı toplamak için evden çıktım. Polisler de bana yardım ediyor. Evde canım sıkıldı. Biraz gezip, döneceğim" dedi.<br>Dilenmek için evden çıktığı belirlenen Erol Y., uyarılıp, evine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-04-25 15:03:37<br>
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