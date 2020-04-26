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Pamukkale çiçek açtı

DHA

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'tan bu yana ziyarete kapanan Denizli'deki Pamukkale travertenlerinin dibi, rengarenk çiçek açtı. Sarı ve kırmızı renkli çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından Pamukkale, koronavirüs salgını nedeniyle hiç olmadığı kadar boş bir görüntüye büründü. Travertenleriyle dünyaca ünlü olan ve salgın hastalık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart'ta ziyarete kapatılan 'beyaz cennet', böylelikle ıssız bir hal aldı. 2019...

Pamukkale çiçek açtı

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'tan bu yana ziyarete kapanan Denizli'deki Pamukkale travertenlerinin dibi, rengarenk çiçek açtı. Sarı ve kırmızı renkli çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.<br>Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından Pamukkale, koronavirüs salgını nedeniyle hiç olmadığı kadar boş bir görüntüye büründü. Travertenleriyle dünyaca ünlü olan ve salgın hastalık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart'ta ziyarete kapatılan 'beyaz cennet', böylelikle ıssız bir hal aldı. 2019 yılında 2 milyon 580 bini aşkın turist sayısıyla ziyaretçi rekoru kıran Pamukkale, 1 ayı aşkın süredir ziyaretçilerinden uzak kalması nedeniyle daha beyaz bir görünüme büründü. Eşsiz güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan Pamukkale'deki travertenlerin dibi, uzun süredir kapalı kalması nedeniyle rengarenk çiçekler açtı. Lale ve sarı çiçeklerin açtığı Pamukkale'de, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bahar mevsimiyle beyaz travertenlerin yanında çıkan çiçekler, oluşturduğu görüntüyle görenleri kendisine hayran bıraktı.<br>Pamukkale'nin çevresinde yürüyüş yapan ve fotoğraf çeken Serkan Urgancı, "Pamukkale uzun süredir böyle sessiz ve sakin bir halde. Ayak basılmayınca çiçekler açmaya başlamış. Çok güzel bir ortam oluşmuş. Tabiat kendisini toparlamaya başlamış" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-04-26 09:20:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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