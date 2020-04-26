Denizli’de tüm cadde ve sokaklar dezenfekte edilmeye devam ediyor Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirlerini sıkı tutuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs tedbirleri kapsamında yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdü. Ekipler vatandaşların sağlığı için 4 gün boyunca kentin dört bir yanını yıkayıp dezenfekte etti.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun çaba harcayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda şehrin yoğun olarak kullanılan cadde ve meydanlarında yıkama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler 2326 Nisan tarihleri arasında belirlenen birçok noktada çalışma yaptı. Tespit edilen yol ve tüm kaldırımlarını sabunlu suyla yıkayan ekipler otobüs duraklarını da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı ürünlerle dezenfekte etti.

23 Nisan 2020 Perşembe günü Atatürk Caddesi ile yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günlük program kapsamında yoğun kullanılan caddelerde temizlik ve hijyen çalışması yaptı.

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