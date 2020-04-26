Kontrolden çıkan otomobil dükkana girmek üzereyken son anda durabildi Dükkana girmek üzereyken duran otomobil sürücüsünün arandığı ortaya çıktı Sokağa çıkma kısıtlamasını delen sürücü ve arkadaşına 3 bin 150’şer TL para cezası kesildi

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli’de kontrolden çıkan bir otomobil dükkandan içeri girmek üzereyken son anda durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil ve dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 günden bu yana sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli’de Ferhat A. isimli şahıs yanına Soner Ç.’yi de alarak 20 ADB 735 plakalı otomobili ile dışarı çıktı. Turan Güneş Caddesi'nde ilerleyen Ferhat A., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak yol kenarında bulunan bir dükkanın vitrin camına çarparak durabildi. Sürücünün yaptığı hamle ile otomobil dükkandan içeri girmek üzereyken son anda durabildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede sürücü Ferhat A.’nın işlediği bir suçtan dolayı arandığı ortaya çıkınca onu gözaltına aldı.

Öte yandan, şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını deldikleri için 3 bin 150’şer TL para cezası da kesildi.

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