Denizlispor´da sakatlar döndü

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - <br>KORONAVİRÜS salgını kapsamında tüm maçlara ara verilmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 4´erli gruplarla ilk idmanını gerçekleştirirken, sakatlıklarını atlatan 7 futbolcu takıma döndü, sözleşmesini fesheden kaleci Stackhowiak ile ülkesi Gambiya´ya izinsiz giden Barrow antrenmanda yer almadı.<br>Tamamen iyileşen Tolgahan, Recep, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey ilk antrenmanda takımla çalıştı. Oyuncuların ciddi sakatlıklardan dönüp iyileşmesi teknik ekibi sevindirirken, gidenler ise can sıktı. Salgın nedeniyle ülkesine izinsiz olarak giden Barrow´a ağır para cezası verileceği ifade edildi. Bu sezon 2 gol ve 2 asistle oynayan Barrow´un kente dönse dahi kadroya alınmayacağı bildirildi. Ege temsilcisinde, son olarak takımın en istikrarlı ismi olan kaleci Adam Stackhowiak´ın alacaklarını gerekçe gösterip sözleşmesini feshetmişti. Bu sezon 3 penaltı kurtarıp dikkatleri üzerine çeken Polonyalı eldivenin takımdan ayrılışı taraftarları üzdü. Teknik direktör Bülent Uygun, kalan futbolcularla sezonu en iyi şekilde tamamlayacaklarını dile getirdi. Uygun, "Sosyal mesafe kuralına uyarak sahaya indik. Umarım en kısa sürede hayat normale döner" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA<br>2020-04-27 11:21:26<br>

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