14 bin TL’lik havlu çalan 4 kişi tutuklandı

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Denizli’de 14 bin TL değerinde havlu çalan ve polis tarafından yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesinde bir tekstil firmasında meydana gelen hırsızlık olayı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları operasyonla 4 zanlıyı yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Çalınan 14 bin TL değerindeki havlular iş yeri sahibine teslim edildi.

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