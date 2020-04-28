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<br>DENİZLİ'de, 112 Acil Ambulans İstasyonu binasının çatısında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki 3 katlı 112 Acil Ambulans İstasyonu binasının çatısında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatıyı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polisler de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Denizli <br>2020-04-28 11:58:59<br>

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