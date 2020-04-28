Denizlispor çok sıkı antrenman programı hazırladı

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - <br>Koronavirüs salgını yüzünden maçların 19 Mart'ta ertelenmesinden haftalar sonra Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenmanlara yeniden başlayan Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, çok sıkı bir program hazıladıklarını söyledi. Sosyal mesafe kuralına uyarak gruplar halinde çalıştıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu süreçte bütün önlemleri aldık. Çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Çok yoğun bir program oyuncularımızı bekliyor. Çünkü evde çalışmakla sahada çalışmak arasında dağlar kadar fark var. Fiziksel gücümüzü toparlayabilmek adına fazla efor sar edeceğiz. Belki yorulacağız ama toparlanacağız" diye konuştu.<br>Futbolcuların ve teknik ekibin sürekli sağlık taramasından geçtiğini ifade eden Bülent Uygun, "Futbolcularımızla ayrı kaldık. Ancak onlar benim verdiğim programlar dahilinde evlerinde bireysel olarak çalıştılar. Bu ne kadar verimli oldu bilemiyoruz. Biz teknik ekip olarak ayrı ayrı ekipler halinde çalışma yapacağız. Başlarında ben olacağım. Ne kadar hazır olduğumuzu gördükten sonra bütün verimliliği ve hareketliliği artıracağız. Enerji ve güç kapasitelerini tekrar yeniden programlayacağız. Ama ramazan ayında olduğumuz için oruçlardan dolayı direnç de biraz düşecektir. Bu süreci en iyi şekilde planlayıp hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" yorumunu yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)<br>2020-04-28 12:20:09<br>

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