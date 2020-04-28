Denizlispor, sahaya indi

Denizlispor corona virüsü salgını sonrası Süper Lig'de ertelenen maçların ardından antrenmanlara yeniden başladı.
Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ligin haziran ortası gibi başlamasının öngörülmesinin ardından Denizlispor, bugün antrenmanlara başladı. Tesislerdeki antrenmanda futbolcular sosyal mesafe kurallarına uyarak dayanıklılık ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.