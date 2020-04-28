Denizlispor oyuncuları Covid-19 testine tabi tutuldu

Denizlispor, korona virüs (Covid19) salgını sonrasında Süper Lig'e verilen aranın ardından bugün çalışmalarına başlarken, oyunculara idman öncesi korona virüs testi yapıldı.
Denizlispor, Covid19 salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından bugün yeniden antrenmanlara başladı. Horozlar antrenman öncesi hijyen uyarılarını dikkate alırken, futbolcuların kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Yeşilsiyahlı ekipte futbolcular, teknik heyet ve kulüp personelleri antrenman öncesi özel bir hastanede yeni tip korona virüs (Covid19) testine tabi tutuldu.
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