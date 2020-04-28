Denizli'de otomobil kazası: 1 yaralı Tarım arazisine girip devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

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Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden ve tarım arazisine girerek devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza Acıpayam ilçesi Ucarı Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Ayhan Sağ idaresindeki 20 YH 521 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki tarım arazisine girdi, ardından devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Sağ'ı çıkardı. Sağ ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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