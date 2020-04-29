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100 yaşında korona virüsü yendi Yoğun bakımdaki hasta, servise gönderildi

İHA

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 100 yaşındaki korona virüs (Covid–19) hastası, yoğun bakımdan servise gönderildi.

100 yaşında korona virüsü yendi Yoğun bakımdaki hasta, servise gönderildi

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 100 yaşındaki korona virüs (Covid–19) hastası, yoğun bakımdan servise gönderildi.
PAÜ Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakımı ekibi tarafından 8 gündür yoğun bakımda takibi yapılan Süleyman Çavdar ismindeki hasta, yaşam mücadelesini kazanarak Göğüs Hastalıkları Servisine alkışlarla alındı. Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğrt. üyesi İsmail Hakkı Akbudak hastayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu hafta içerisinde toplam 4 Covid19 sebebiyle yatan hastayı servise çıkarttıklarını ifade eden Akbudak, “Bugün de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne bir süre önce kaldırılan ve 8 gündür solunum cihazına bağlı yoğun bakımda yaşayan Türkiye’nin en yaşlı Covid19’lu 100 yaşındaki Denizlili hastamız yaşam mücadelesini kazandı. Hastanın 8 gündür solunum cihazına desteğine ihtiyacı olan hastanın klinik ve laboratuvar değerleri normale döndü ve servise devredildi. Servisten de kısa sürede taburcu olabilecek” dedi.
Covid19 hastalığına karşı kazanılan başarıların, zor zamanlarda kendilerine moral olduğunu ifade eden Akbudak, “Motivasyonumuzu artırmaktadır. Cefakar ve özverili ekibimi emeklerinden dolayı kutluyorum. Hastamıza da geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinden de bu hafta iki hastanın taburcu edildiğini ve taburcuların devam edeceğini bildiren Prof. Dr. Simay Serin ise hastaların taburcu edilmesi ile Covid19‘la mücadelede tüm ekibin moralinin yüksek olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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