Lodosta uçunca, minare külahsız kaldı

Denizli’de geçtiğimiz günlerde esen şiddetli lodos sebebiyle minarenin külahı yıkıldı. Külahsız kalan minare vatandaşları şaşırtıyor.

Denizli'de 5 Şubat'ta yaşanan fırtınada Esma Hatun Camii'nin külahı yıkıldı. Yaklaşık üç ay öncesinde meydana gelen olayın ardından minare halen külahsız duruyor. Vatandaşlar ise külahsız minareye şaşkın gözlerle bakıyor. Korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle camiler cemaatle namaz kılmak için yasaklansa da, vatandaşlar külahın biran önce yapılmasını istiyor. Mahalle sakinlerinden Yaşar Memiş, minareyi külahsız gören vatandaşların şaşırdıklarını ifade etti. Minarenin bu süreçte yapılmasının iyi olacağını ifade eden Memiş, "Bu şekilde bir garip duruyor" dedi.

Öte yandan, külahının önümüzdeki günlerde yapılmasının planlandığı öğrenildi.

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