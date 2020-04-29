Koronavirüsü yenen 100 yaşındaki hasta, yoğun bakımdan çıktı

<br>Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA) DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, koronavirüs nedeniyle 8 gün önce yoğun bakıma alınan 100 yaşındaki Süleyman Çavdar, yaşam mücadelesini kazanarak yoğun bakımdan çıktı. Çavdar, alkışlar eşliğinde servisteki odasına alındı.<br>Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'nden 8 gündür koronavirüs nedeniyle tedavi gören Süleyman Çavdar'dan iyi haber geldi. Hastalığı yenen Çavdar, doktor ve hemşirelerin alkışları arasında yoğun bakımdan çıkartılıp, servisteki odasına alındı.<br>'MORAL VE MOTİVASYONUMUZU ARTIRIYOR'<br>Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Akbudak, bir hafta içinde, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören toplam 4 hastayı servise çıkarttıklarını belirtip, "Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne bir süre önce kaldırılan ve 8 gündür solunum cihazına bağlı yoğun bakımda yaşayan Türkiye'nin en yaşlı koronavirüs hastalarından olan Süleyman Çavdar, yaşam mücadelesini kazandı. Solunum cihazına desteğine ihtiyacı olan hastanın klinik ve laboratuvar değerleri 8 gün sonra normale döndü ve servise devredildi. Servisten de kısa sürede taburcu olabileceği belirtildi. Yeni tip koronavirüse karşı kazanılan başarılar, bu zor zamanlarda hem kendimin hem de ekibimin moral ve motivasyonumuzu artırmaktadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN <br>2020-04-29 12:54:06<br>

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