Emekli emniyet müdürü Türk bayrağına sarılı tabutla son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’de evinde ölü bulunan emekli emniyet müdürü Ali İhsan Göngör, Türk bayrağına sarılı tabutla son yolculuğuna uğurlandı. Göngör'ün, kesin ölüm sonucu otopsi raporu sonucunda belli olacak.

Pamukkale ilçesinde dün meydana gelen olayda, evindeki odasında hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden emekli emniyet müdürlerinden Ali İhsan Göngör’ün aile üyeleri, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güngör’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı bir inceleme yaptı. Güngör’ün cansız bedeni işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güngör’ün, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra 49 yaşında emekli olduğu ve sonra Denizli’ye yerleştiği öğrenildi.

Asri Mezarlık İçi Camisinde kılınan cenaze namazına Emniyet birimleri ve yakınları katıldı. Cenaze namazı sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması ise gözlerden kaçmadı. Kılınan cenaze namazının ardından emekli emniyet müdürünün naaşı Kayhan Mezarlığına defnedildi. Güngör’ün kesin ölüm nedeninin ise otopsi raporu sonucu belli olacağı öğrenildi.

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