Korona virüsle mücadelede Türk mutfağının önemi bir kez daha ortaya çıktı PAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurten Çekal: “Türk mutfağı bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça zengin”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurten Çekal, korona virüs (Covid19) salgınına karşı Türk mutfağının bağışıklık sistemini güçlendirme bakımından oldukça zengin olduğunu ifade etti.

Çekal, krona virüsle mücadele edilen dönemde özellikle kişilerin, evlerinde daha çok vakit geçiriyor olmasından dolayı boş zamanlarında ekmek, pasta, kurabiye, kek, börek gibi karbonhidrat içeren gıdaları daha çok yaptıklarını ve fazlaca tükettiklerine dikkat çekti. Karbonhidratlı yiyeceklerin bağışıklık sistemini zayıflattığını dile getiren Prof. Dr. Çekal, “Bu dönemde özellikle rafine karbonhidrat içeren beyaz şeker, beyaz un gibi gıdalardan, çok fazla tuzlu ve yağ içeriği çok fazla olan gıdalardan uzak durmamız gerekmektedir. Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü kişilerde, hareketsiz bir yaşamla birlikte, bu tür bir beslenme çeşitli olumsuzluklara neden olabilir” dedi.



“Bağışıklık sistemini güçlü tuttuğu iddiası ile satılan karışımlara dikkat”

Bağışıklık sistemini güçlü tuttuğu iddiası ile satılan karışım ya da diğer bitkisel besinlerin kullanılmasının yarardan çok zarar açabileceğine dikkat çeken Çekal, bu besinlerin bilinçsiz tüketilmesi sonucu sağlığın daha da bozulabileceğini ve her bünyede nasıl reaksiyon oluşturacağının belli olmayacağını dile getirdi.



“Türk mutfağı, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi bakımından zengin”

Türk mutfağının, bağışıklık sistemini güçlendirme bakımından oldukça zengin olduğunu ifade eden Çekal, farklı sebzeleri bir araya getirerek yine bağışıklık sistemini güçlendirici farklı lezzetler ortaya çıkarılabileceğini ve her öğünde, sirke, zeytinyağı ve sarımsak içeren salata tüketmenin faydalı olacağını dile getirdi. Bu süreçte özellikle vejetaryen ve vegan olanların B12 vitamini eksikliği sebebiyle risk grubunda olduklarını kaydeden Çekal, yine bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında, su tüketiminin ve vücut su oranının belli bir değerin üzerinde olmasının hayati olduğunu hatırlattı.

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