Hak-İş'ten 1 Mayıs kutlaması

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- HAK-İş Denizli Şubesi üyeleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya gelerek 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.<br>Hak-İş Konfederasyonu Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Öz Orman-İş Sendikası Bölge Başkanı Kenan Atalay, Öz Gıda-İş İl Başkanı İlhami İnci Hacılar, Hizmet-İş Başkan Yardımcısı Havva Sarıca ve Hak-İş şube sekreteri Muhammet Ali Oğuz da hazır bulundu. Katılıcılar, maske takıp, sosyal mesafe kuralına göre basın açıklamasında yer aldı.<br>Hak-İş Konfederasyonu Denizli Şube Başkanı Söylemez, koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlama imkanı olmasa da ekranlar sayesinde her yerde olacaklarını ve seslerini duyuracaklarını söyledi. Söylemez, ülkenin geleceği, bütünlüğü, birlik, beraberlik ve kardeşliği için talep ve beklentilerinin karşılanması için meydanlarda olduklarını kaydetti.<br>`ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ İSTİSMARINA HAYIR DİYORUZ´<br>Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının esnetilmesini istediklerini vurgulayan Söylemez, "Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Bizler güçlü, güzel yarınlar, haklarda daha güçlü gelecek, sağlığımız ve iş güvencemiz için yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Bu zor süreçte iş başında fedakârca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, güvenlik olmak üzere bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykırarak teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-04-30 14:44:22<br>

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