Büyükşehir'in Çivril'de başlattığı üst yapı çalışmaları devam ediyor Başkan Zolan Çivril'de yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Denizli’nin Çivril ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Çivril bugün Ege'de parmakla gösterilen bir ilçe haline gelmiştir” dedi.

Denizli’de alt yapısı tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarında sona gelinen Çivril ilçesini ziyaret ederek sıcak asfalt çalışmalarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yerinde inceledi. Başkan Zolan'a Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul ve beraberindekiler eşlik etti. Balçıkhisar Mahallesi’nde başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, burada kısa süre asfalt serme makinesi kullandı. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan daha sonra alt ve üst yapısını tamamladıkları Özdemirci, Irgıllı ve Çıtak Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Zolan, korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihmal edilmemesini belirtti.



“Tüm ilçelerimizde durmadan çalışıyoruz”

Başkan Zolan, Çivril ilçesinde birçok sosyal tesisin yanında alt ve üst yapı noktasında da yoğun bir çalışma yaptıklarını anlattı. Çivril merkez olmak üzere birçok mahallede alt ve üst yapının tamamlandığını söyleyen Başkan Zolan, “Üst yapısı yapılmayan bir kaç mahallemiz kalmıştı bunları da tamamlıyoruz. Milletimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayret ettik. Çivril’imiz alt yapısıyla, üst yapısıyla, sosyal tesisleriyle Büyükşehir Belediyemiz, Çivril Belediyemiz ve hükümetimiz tarafından birçok hizmet aldı. Çivril bugün Ege'de parmakla gösterilen bir ilçe haline gelmiştir. Tabii ki daha yapılması gerekenler vardır. O konuda da hiçbir engel tanımadan Allah'ımın vermiş olduğu güçle, vatandaşlarımızın desteğiyle yapmaya devam edeceğiz. Tüm ilçelerimizde durmadan çalışıyoruz” dedi.



“Onlar evde kalsın biz çalışalım”

Başkan Zolan, korona virüs tedbirlerine dikkat ederek yapılması gereken işlerin devam ettiğini kaydederek şunları söyledi:

"İhtiyaçlar var ve talepleri yerine getirmek gerekiyor. Tüm vatandaşlarımın kurallara uyarak evde kalmalarını, çalışmak zorunda olanların da tedbirlere uymalarını istiyoruz. Bizim vatandaşlarımıza hizmet etmek için sahada olup çalışmamız gerekiyor. Yeter ki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayalım. Onlar evde kalsın biz çalışalım” dedi.

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