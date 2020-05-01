Denizlispor'da Sackey üzdü

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<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada bir fire daha verdi. Daha önce Polonyalı kaleci Stackhowiak'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle takımdan ayrılması ve Gambiyalı Barrow'un yönetime haber vermeden ülkesine dönmesiyle sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılar, şimdi de Issac Sackey'in durumuna üzüldü. Geçtiğimiz günlerde bağırsak düğümlenmesi nedeniyle apar topar ameliyat olan Ganalı futbolcunun 2 ay sahalardan ayrı kalacağı belirtildi. Denizlispor, sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan Sackey'in bonservisini almayı planlıyordu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)<br>2020-05-01 13:20:45<br>

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