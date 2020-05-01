Denizli'de, temizlik işçilerine alkışlı '1 Mayıs' kutlaması

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<br>Deniz TOKATRamazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, saat 21.00'de çöp toplayan temizlik işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlardan alkışlarla kutladı.<br>Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü evlerinde geçirdi. Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkarak alkış tutup, Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Atatürk Caddesi'nde vatandaşlar balkonlara çıkıp, çöp toplayan belediyenin temizlik işçilerini coşku içerisinde alkışladı. Alkışlar arasında çöpleri araca yükleyen temizlik çalışanları da vatandaşları selamlayıp çalışmaya devam etti.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT<br>2020-05-01 22:31:45<br>

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