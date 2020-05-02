Sokağa çıkma kısıtlamasında pideler sahurda sıcak satışa sunuldu

Denizli’de de devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden ‘Ramazan pidesi’ sahur vakti fırınlarda sıcak bir şekilde satışa sunuldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli’de, vatandaşlar sahur vaktinde sıcak pide almak için evlerinin yakınlarında ki fırınlarının yolunu tuttu. Fırın satış sorumlusu Soner Güngör, oruç tutanlar için sahur vaktinde ekmek ve pideleri satışa sunduklarını söyledi. Güngör, “Sahur vakti için pideleri gece saat 01.00’de fırında pişirmeye başlıyoruz. Vatandaşlara sıcak bir şekilde ekmek, pide ve çeşitli unlu mamullerini satışa sunuyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyan vatandaşlarımız evlerine en yakın noktalarda bulunan izinli fırınlardan ihtiyaçlarını gideriyor. Sabah saatlerinde dağıtılacak ekmeklerimiz için araçlarımız sabahın ilk ışıklarında geliyor. Ekmeklerimiz piştikten sonra araçlara yükleyerek yaklaşık 15 kişilik ekip ile caddeleri, sokakları gezerek vatandaşlara hizmet veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.