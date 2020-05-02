Bu ilçede oruç ve sahur vakti sirenle duyuruluyor Buldan’da bir Ramazan geleneği olan ‘Ramazan Borusu’ bu yılda çalıyor 100 yıllık sirenle oruçlar açılıyor, sahura kalkılıyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde her Ramazan ayında iftar ve sahurda çalınan siren bakımdan geçirildi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen ve ‘Ramazan Borusu’ olarak bilinen sirenden Türkiye’de sadece 3 tane olduğu öğrenildi.

Yüz yıllık olduğu tahmin edilen siren bakımdan geçirildi. Buldan’ın en önemli sembollerinden olan ve Ramazan ayının her günü sahurda iki kez ve iftarda bir kez olmak üzere öten siren bakımdan geçirilerek bu yılda hizmet veriyor. Sireni eski İzmir Belediye Başkanlarında Buldanlı Doktor Behçet Uz tarafından ilçeye hediye edildiği öğrenildi. 2 adet motoru bulunan sirenin bu yılki bakımını yapan bobinaj ustası Kadir Başözen, ilçede ‘Ramazan Borusu’ olarak bilinen sirenle ilgili şunları söyledi:

“Eskiden 3 adet motoru olup 3 ayrı ses çıkardığını duymuştum. Şimdi ise iki motoru bulunuyor. Sirende bulunan iki tane ayrı ayrı motordan alttaki motor ince ses tonu verir, üstteki motor kalın borazan sesini verir. Toplam sirenin ötüşü kırk saniye sürüyor. Genel bakımlarıyla birlikte üstteki motorun sarımını da yaptık. Rulmanları değişti. Ayrıca şemsiye gibi olan kalın saçları da boyanarak daha da güzel bir görünüm ve sağlamlık açısından da iyi duruma geldi. Genel olarak Türkiye’de bununla birlikte 3 adet var. Buldan’a sembol olmuş sirenimiz artık uzun yıllar hizmet verebilecek duruma geldi” dedi.

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