Aç kalan yaban domuzu şehir merkezindeki kekik tarlasına girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aç kalan yaban domuzu şehir merkezindeki kekik tarlasına girdi

İHA

Denizli'de aç kalan yaban domuzu kent merkezindeki mahallede bulunan kekik tarlasına girdi. Tarlasında yaban domuzunu gören çiftçi önce şaşırırdı sonra bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Aç kalan yaban domuzu şehir merkezindeki kekik tarlasına girdi

Denizli’de aç kalan yaban domuzu kent merkezindeki mahallede bulunan kekik tarlasına girdi. Tarlasında yaban domuzunu gören çiftçi önce şaşırırdı sonra bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.
Olay, Pamukkale ilçesi Kurtluca Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede kekik dikili tarlasını kontrol eden çiftçi, tarlada yaban domuzu ile olduğunu fark etti. Aç kaldığı tahmin edilen yaban domuzu kent merkezindeki kekik tarlasına indi. Durumu gören çiftçi önce şaşırdı ardından kekiklere zarar verdiğini gören yaban domuzunun üstüne traktörü sürerek uzaklaştırmaya çalıştı. Yaban domuzu ise önce traktörün üstüne doğru koşmaya başladı ardından korkup kaçarak tarladan çıktı. Yaban domuzu bir süre sonra ise gözlerden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu ilçede oruç ve sahur vakti sirenle duyuruluyor Buldan’da bir Ramazan geleneği olan ‘Ramazan Borusu’ bu yılda çalıyor 100 yıllık sirenle oruçlar açılıyor, sahura kalkılıyor
YEREL HABERLER Bu ilçede oruç ve sahur vakti sirenle ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında büyükşehir belediyesi yardıma koşuyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında büyükşehir belediyesi ...
Denizlispor'a savunmadan yeşil ışık
YEREL HABERLER Denizlispor'a savunmadan yeşil ışık
Din görevlileri 25 kişinin 8 bin 500 TL’lik veresiye bakkal borcunu ödedi Bekilli İlçe Müftülüğü ve TDV marketin bakkalın veresiye defterini satın aldı
YEREL HABERLER Din görevlileri 25 kişinin 8 bin 500 TL’lik veresiye ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında pideler sahurda sıcak satışa sunuldu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında pideler sahurda sıcak ...
Denizli’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor
YEREL HABERLER Denizli’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına ...
Türkiye'nin tütün ambarında mesai başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin tütün ambarında mesai başladı
(Görüntülü) Temizlik işçilerine alkışlarla 1 Mayıs kutlaması 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Temizlik işçilerine alkışlarla 1 Mayıs ...
Hangarda çıkan yangında 3 gyrokopterten 1'i kül oldu
YEREL HABERLER Hangarda çıkan yangında 3 gyrokopterten 1'i kül oldu
Denizli'de, temizlik işçilerine alkışlı '1 Mayıs' kutlaması
YEREL HABERLER Denizli'de, temizlik işçilerine alkışlı '1 Mayıs' ...
(Görüntülü) Gyrokopter deposunda yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gyrokopter deposunda yangın
(Görüntülü) Boğazına bağladığı su hortumu ile kendini boşluğa bıraktı, hava yastığının üstüne düşüp yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Boğazına bağladığı su hortumu ile kendini ...
Denizli’de hafif hava aracı hangarında yangın
YEREL HABERLER Denizli’de hafif hava aracı hangarında yangın
Boğazına bağladığı su hortumu ile kendini 3.'üncü kattan boşluğa bıraktı
YEREL HABERLER Boğazına bağladığı su hortumu ile kendini 3.'üncü ...
(Özel) Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan şahıs 10 metreden aşağı böyle düştü Denizli’de yüreklerin ağza geldiği anlar amatör kameralara yansıdı Ölümle yaşam arasında gidip gelen adam ağır yaralandı Boğazına hortum bağlayıp kendini boşluğa bırakan şahıs hava yastığının üstüne düştü
YEREL HABERLER (Özel) Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan ...
1 Mayıs'ta görev başındaydılar
YEREL HABERLER 1 Mayıs'ta görev başındaydılar
(Görüntülü) 1 Mayıs'ta görev başındaydılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1 Mayıs'ta görev başındaydılar
Denizlispor'da Sackey üzdü
YEREL HABERLER Denizlispor'da Sackey üzdü
Denizli’de polis kısıtlamanın birebir uygulanması için yoğun çaba gösteriyor
YEREL HABERLER Denizli’de polis kısıtlamanın birebir uygulanması ...
Büyükşehir'in Çivril'de başlattığı üst yapı çalışmaları devam ediyor Başkan Zolan Çivril'de yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Büyükşehir'in Çivril'de başlattığı üst yapı ...
Karantinadaki gurbetçi Hollanda ile Türkiye arasındaki farklı böyle anlattı: “Orada hastalandığımızda aile hekimimiz ‘ilacını iç ve evinde kal’ diyor” “Bizim devletimiz vatandaşlarını özel uçakla alıp getiriyor” “Odada tek başıma kalıyorum, sabah sahur akşam iftar yemeğimiz geliyor”
YEREL HABERLER Karantinadaki gurbetçi Hollanda ile Türkiye ...
‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi projesi Proje ile ilçedeki vatandaş ve durumu kötü olan esnafa yardım eli uzatılacak
YEREL HABERLER ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi projesi Proje ...
İhtiyaç sahibi vatandaşlara Pamukkale Belediyesi’nden Ramazan paketi
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi vatandaşlara Pamukkale Belediyesi’nden ...
Denizli’de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun güvenlik önlemleri alındı Kısıtlamanın birebir uygulanması için polis yoğun güvenlik önlemleri aldı
YEREL HABERLER Denizli’de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X