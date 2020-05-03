(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında firar eden koyunları polis yakaladı

"Bu işler hep kader..."

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Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli’de sahibinin kırktığı 7 koyun ağıldan kaçtı. Kentin merkezinde farklı noktalara dağılan koyunlar evlerinin balkonlarında oturan vatandaşların ihbar ve yönlendirmesi ile polis tarafından bulundu.

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