Pamukkale'deki 2 bin 500 yıllık antik havuz ve çevresi bomboş

<br>Deniz TOKATRamazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki antik havuz ve çevresi, koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılmasının ardından sessiz kaldı. Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın içinde yüzdüğüne inanılan, yazkış sıcaklığı 36 derece olan ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken havuz için yeniden ziyarete açılacağı gün bekleniyor.<br>Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde, yazkış 36 derece su sıcaklığına sahip, 2 bin 500 yıllık Kleopatra Antik Termal Havuzu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 19 Mart'ta ziyarete kapatıldı. Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın içinde yüzdüğüne, Hz. Meryem'in gözlerini yıkayıp, şifa bulduğuna inanılan ve doğal güzelliğiyle yüz binlerce turistin akın ettiği antik havuz, yaklaşık 1,5 aydır bomboş kaldı.<br>HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ<br>Pamukkale'de, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, dört mevsim değişmeyen 36 derecelik suyuyla ilgi çekiyor. Berrak suyu ve tarihi atmosferiyle dikkat çeken antik havuz için ziyaete yeniden açılacağı günü bekleniyor. Antik havuzun drone ile havadan çekilen görüntüleri ise izleyenleri etkiliyor.<br>2019'DA 400 BİN ZİYARETÇİ<br>Antik havuzun işletme müdürü Kazım Tali, 2019'da 400 bini aşkın turisti ağırladıklarını söyledi. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle antik havuzun ziyaretçilerinden uzak kaldığını kaydeden Tali, "Pamukkale'ye gelen turistlerin en gözde ziyaret alanlarından birisi burasıydı. Geçtiğimiz yıl havuz tıklım tıklım doluydu. Bu yıl hedefimiz 500 bin turist sayısını aşmaktı. Ancak yaşanan salgın nedeniyle geçici süreyle hizmet veremiyoruz. Burada rutin bakımlarımızı sürdürüyoruz. Ziyarete açıldıktan sonra en iyi şekilde ziyaretçilerimize tam kapasiteyle hizmet vermeye hazırız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN<br>2020-05-03 13:21:41<br>

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