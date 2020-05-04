Mahalleli sokağa çıkma kısıtlamalarında komşularını unutmadı Maddi durumu iyi olanlar, yoksul komşularına yaklaşık 6 bin ücretsiz ekmek dağıttı

Denizli’nin Çal ilçesinde bir mahallede durumu iyi olan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamalarında maddi durumu kötü olan komşularına yaklaşık 6 bin ücretsiz ekmek dağıttı.

Çal ilçesi Selcen Mahallesi'nde maddi durumu iyi olan vatandaşlar, komşularını unutmayarak örnek bir davranışa imza attı. Mahallede sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde maddi durumları nedeniyle ekmek stoklayamayan vatandaşlar için başlatılan uygulamaya tüm mahalle dahil oldu. Mahallede maddi durumu iyi olan vatandaşlar sırayla ücretsiz ekmek dağıtımı yaptı. Ücretsiz ekmekler muhtar vasıtasıyla mahallede bulunan 236 haneye ulaştırıldı. Mahallede 3 haftadan bu yanan devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarında yaklaşık 6 bin ekmeğin dağıtıldığı belirtildi.

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