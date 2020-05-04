Denizli’nin Nisan ayı ihracatı 165 milyon dolar oldu DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Dünya ticaretinde resesyon beklentisi bulunuyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizli’nin Nisan ayı ihracatı 165 milyon dolar oldu DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Dünya ticaretinde resesyon beklentisi bulunuyor”

İHA

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentin Nisan ayı ihracatının 165 milyon dolar olduğunu kaydederek, korona virüs dolayısı ile küresel ekonomide resesyon yani 'durgunluk' beklentisi bulunduğunu belirtti.

Denizli’nin Nisan ayı ihracatı 165 milyon dolar oldu DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Dünya ticaretinde resesyon beklentisi bulunuyor”

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentin Nisan ayı ihracatının 165 milyon dolar olduğunu kaydederek, korona virüs dolayısı ile küresel ekonomide resesyon yani ‘durgunluk’ beklentisi bulunduğunu belirtti.
DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, salgının henüz kontrol altına alınmamasının belirsizliği koruduğunu ifade ederek, bunun da dünya ekonomilerine olumsuz yansıdığını dile getirdi. Kentin Nisan ayı ihracatının 165 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve dünya ticaretinin son 30 yılda 5 kez resesyon yani durgunluk sürecine girdiğini anımsatan Memişoğlu, “Bunların tamamında ekonomik nedenler belirleyici olmuştu. Bugün yaşanan duruma baktığımızda, küresel çapta yaşanan bir salgından dolayı dünya ticaretinde resesyon beklentisi bulunuyor. Virüsün tedavisinin bulunamaması ve salgının henüz kontrol altına alınamaması belirsizliği de beraberinde getiriyor. 2020 yılına hem ilimiz hem de ülkemiz ihracatı adına çok olumlu başlamıştık. Euro, dolar paritesinin gerilemesine rağmen ocak ve şubat aylarında yakaladığımız ihracat artışları yılın geri kalan bölümü için de olumlu sinyallerin ipucu niteliğindeydi. Ancak Çin’de ortaya çıkan, ardından Avrupa ve ABD’yi etkisi altına alan salgın sebebiyle taleplerde yaşanan gerileme dünya ticaretini etkiledi” dedi.

“İletişimde değişiklikler meydana gelebilir”
Memişoğlu, dünyada yaşanılan salgının iletişim kurmada köklü değişimlere yol açmasının yanı sıra yüz binlerce insanın ziyaret ettiği fuarların da bu değişimden etkileneceğini söyledi. Memişoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Covid19 salgını önümüzdeki dönem için iletişim kurma şekillerinde de köklü değişikliklere yol açabilir. Her yıl dünyanın çeşitli noktalarında düzenlenen, farklı coğrafyalardan yüz binlerce insanın akın ettiği fuarlar da söz konusu değişimden muhakkak etkilenecektir. Bu noktada teknolojinin ve dijital dünyanın sunduğu fırsatlar çerçevesinde sanal fuarların ve heyetlerin adından daha çok söz ettireceğini düşünüyoruz. DENİB olarak sanal fuarlar ve heyetlerle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Güncel çalışmalarımızı Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile koordineli bir şekilde sürdürüyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı Kullandığı traktörün altında kalan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü ...
Denizlispor yerlileri takımda tutacak
YEREL HABERLER Denizlispor yerlileri takımda tutacak
Mahalleli sokağa çıkma kısıtlamalarında komşularını unutmadı Maddi durumu iyi olanlar, yoksul komşularına yaklaşık 6 bin ücretsiz ekmek dağıttı
YEREL HABERLER Mahalleli sokağa çıkma kısıtlamalarında komşularını ...
Denizli’de 7 ilçe hiç sokağa çıkmadı Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden 3 günde 399 kişiye 331 bin 70 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Denizli’de 7 ilçe hiç sokağa çıkmadı Denizli'de ...
Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
YEREL HABERLER Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Bina boşluğuna devrilen kamyonu vinç çıkardı
YEREL HABERLER Bina boşluğuna devrilen kamyonu vinç çıkardı
Anneanneden torununa uzaktan doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Anneanneden torununa uzaktan doğum günü sürprizi
(Görüntülü) Otomobili sokak ortasında bırakıp kaçtılar, cezadan kaçamadılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobili sokak ortasında bırakıp ...
Otomobili sokak ortasında bırakıp kaçtılar, cezadan kurtulamadılar
YEREL HABERLER Otomobili sokak ortasında bırakıp kaçtılar, cezadan ...
(Görüntülü) Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık gelenek 'canavar düdüğü'
YEREL HABERLER (Görüntülü) Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisten kaçan 2 kişiye 13 bin TL ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisten kaçan ...
Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık gelenek: Canavar düdüğü
YEREL HABERLER Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık ...
(Görüntülü) Kleopatra'nın yüzdüğü 2 bin 500 yıllık antik havuz, en boş günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kleopatra'nın yüzdüğü 2 bin 500 yıllık ...
Pamukkale'deki 2 bin 500 yıllık antik havuz ve çevresi bomboş
YEREL HABERLER Pamukkale'deki 2 bin 500 yıllık antik havuz ve ...
Denizlispor'da orta sahalara talip var
YEREL HABERLER Denizlispor'da orta sahalara talip var
Kapısına kadar geldikleri Pamukkale’yi uzaktan seyrettiler
YEREL HABERLER Kapısına kadar geldikleri Pamukkale’yi uzaktan ...
(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında firar eden koyunları polis yakaladı
YEREL HABERLER (Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında firar eden ...
(Görüntülü) Efe çizmelerini kıtalar ötesine ihraç ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Efe çizmelerini kıtalar ötesine ihraç ...
Efe çizmelerini kıtalar ötesine ihraç ediyor
YEREL HABERLER Efe çizmelerini kıtalar ötesine ihraç ediyor
Kurusıkı tabancayla havaya ateş edip kaçtı, yakalandı
YEREL HABERLER Kurusıkı tabancayla havaya ateş edip kaçtı, yakalandı
Denizlispor, asgari katılımla antrenman yaptı
YEREL HABERLER Denizlispor, asgari katılımla antrenman yaptı
TUBİTAK, PAÜ’nün 5 projesini destekleyecek
YEREL HABERLER TUBİTAK, PAÜ’nün 5 projesini destekleyecek
Aç kalan yaban domuzu şehir merkezindeki kekik tarlasına girdi
YEREL HABERLER Aç kalan yaban domuzu şehir merkezindeki kekik ...
Bu ilçede oruç ve sahur vakti sirenle duyuruluyor Buldan’da bir Ramazan geleneği olan ‘Ramazan Borusu’ bu yılda çalıyor 100 yıllık sirenle oruçlar açılıyor, sahura kalkılıyor
YEREL HABERLER Bu ilçede oruç ve sahur vakti sirenle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X