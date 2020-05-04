Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

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<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Ali Altuğ (46) yaralandı.<br>Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Babadağ ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Altuğ idaresindeki 20 TA 327 plakalı traktör, tali yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Takla atan traktörün sürücüsü Altuğ yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altuğ'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Babadağ Deniz TOKAT <br>2020-05-04 15:30:29<br>

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