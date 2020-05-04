Veresiye borcu olanlar markete gelince büyük bir şokla karşılaştı Denizli’de bir hayırsever mahallelinin 41 bin TL'lik veresiye borçlarını ödedi

Denizli’de bir hayırsever mahallede bulunan farklı marketlerdeki vatandaşlara ait yaklaşık 41 bin TL'lik veresiye borçlarını ödedi. Marketlere gelen vatandaşlar ise “4 Mayıs tarihinden önce borçlu olan hiç kimse artık borçlu değildir” yazısı ile borçlarının ödendiğini öğrendi.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde, kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kişi mahallede bulunan 7 markete giderek veresiye defterlerindeki borçları ödemek istediğini söyledi. Şahıs mahallenin farklı noktalarında bulunan 7 markette yaklaşık 41 bin TL borcu ödedi. Veresiye defterini de yanına alarak mahalleden uzaklaşan şahıs, market sahiplerine bir kağıt vererek bunu vatandaşların görebileceği bir alana asmalarını istedi. Borçlu olan vatandaşlar ise olayı markete asılan “Bu bakkaldaki bütün borçlar 4 Mayıs 2020 tarihinde ödenmiştir. 4 Mayıs tarihinden önce borcu olan hiç kimse artık borçlu değildir” yazısı ile öğrendi. Borçları ödenmesinden mutlu olan vatandaşlar “Kim olduğunu bilmiyoruz ama bu sıkıntılı günlerde bizi rahatlattın. Cennet mekanın olsun” dedi.

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