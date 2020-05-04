Denizlispor, hazırlıklarını sürdürdü

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Denizlispor, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gruplar halinde yaptığı antrenmanlara bugünde devam etti.

Antrenman Haluk Ulusoy Tesislerinde Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun gözetiminde gerçekleştirildi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında oyuncular sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gruplar halinde antrenman yaptı.

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