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Kontrolden çıkan otobüs park halindeki otomobiller ve motosiklete çarptı Kazanın etkisi ile savrulan otomobillerden biri ağacı yıkarak durabildi

İHA

Denizli'de kontrolden çıkan otobüs, park halindeki 2 otomobil ve motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri çaptığı kaldırımdaki ağacı yıkarak durabildi.

Kontrolden çıkan otobüs park halindeki otomobiller ve motosiklete çarptı Kazanın etkisi ile savrulan otomobillerden biri ağacı yıkarak durabildi

Denizli’de kontrolden çıkan otobüs, park halindeki 2 otomobil ve motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri çaptığı kaldırımdaki ağacı yıkarak durabildi.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü İbrahim G. idaresindeki 20 BL 735 plakalı otobüsün sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs kontrolden çıktı. Otobüs park halindeki 20 ABJ 508 ve 20 H 7558 plakalı otomobiller ile 20 BHE 71 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi savrulan 20 ABJ 508 plakalı otomobil kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza maddi hasarla atlatılırken, kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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