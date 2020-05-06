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Hollanda'dan getirilerek karantinaya alınan 349 kişinin tamamı evlerine gönderildi Yurtta karantinada olan 349 kişinin tamamı gün ağardığında evlerine uğurlandı

İHA

Hollanda'dan getirilerek karantinaya alınan 349 kişinin tamamı evlerine gönderildi Yurtta karantinada olan 349 kişinin tamamı gün ağardığında evlerine uğurlandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hollanda'dan Denizli'ye getirilen ve 14 gün karantinada kalan 349 Türk vatandaşın tamamı evlerine gönderildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından Hollanda’dan Türkiye’ye getirilen ve farklı illerde ikamet eden 349 Türk vatandaşı Denizli’de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Prof. Dr. Cevat Akşit Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. 14 gün boyunca tek kişilik odalarda kalan vatandaşların karantina süreci tamamlandı. Vatandaşlardan Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde ki kentlerde oturan 158'i gece saatlerinde otobüslerle memleketlerine uğurlanırken, geriye kalan 191 vatandaş ise sabahın erken saatlerinde memleketlerine gönderildi. Vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına göre otobüslere bindirilerek, ateş ölçümleri yapıldı.

“Ülkemize teşekkür ediyorum misafir ettiler gayet memnunum”
Karantinanın bitmesinin ardından Levent Göreli, “Denizli’ye teşekkür etmek istiyorum 2 hafta bizimle ciddi anlamda ilgilendiler sağ salim evimize gönderiyorlar Allah razı olsun. Gayet güzel geçti ve özellikle ülkemize teşekkür ediyorum Hollanda’dan aldılar getirdiler bizi misafir ettiler gayet memnunum” dedi.
Karantina süresinin bitmesinin ardından Tekirdağ Çorlu’ya gidecek olan Levent Avcı, “Allah’a şükür sağlam çıktık Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, devletimiz iyi bir devlet, güçlü bir devlet bunun altından da kalkacağına inanıyorum.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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