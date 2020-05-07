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Denizlispor antrenmanlar devam ediyor Horozlarda tek eksik Barrow

İHA

Denizlispor, gruplar halinde çalışmalara devam ederken, antrenman kadrosunda tek eksik isim yine Madou Barrow oldu.

Denizlispor antrenmanlar devam ediyor Horozlarda tek eksik Barrow

Denizlispor, gruplar halinde çalışmalara devam ederken, antrenman kadrosunda tek eksik isim yine Madou Barrow oldu.
Denizlispor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile 12 Haziran’da devam edilecek olan Süper Lig’in hazırlıklarını devam etti. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Uygun idaresinde ayrı gruplar halinde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman pas çalışmalarıyla son bulurken, antrenmana Madou Barrow katılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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