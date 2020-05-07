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Serinhisar'a büyükşehir belediyesinden tarihi yatırımlar Alt yapı ve doğal gaz çalışmaları Serinhisar’da devam ediyor Başkan Zolan Serinhisar ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde devam eden alt yapı ile doğal gaz hattı çalışmalarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yerinde inceledi. İncelemelerin ardından konuşan Başkan Zolan, "Biz bugüne kadar günlük işlerle uğraşmadık. Köklü ve kalıcı işlerle milletimize hizmet ettik. Su ihtiyacı ile ilgili dönemsel sıkıntıları bertaraf etmek için güzel bir yatırımımız olacak. Suya ulaştığımız zaman Serinhisar'ımıza o müjdeyi vereceğiz" dedi.

Serinhisar'a büyükşehir belediyesinden tarihi yatırımlar Alt yapı ve doğal gaz çalışmaları Serinhisar’da devam ediyor Başkan Zolan Serinhisar ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde devam eden alt yapı ile doğal gaz hattı çalışmalarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yerinde inceledi. İncelemelerin ardından konuşan Başkan Zolan, “Biz bugüne kadar günlük işlerle uğraşmadık. Köklü ve kalıcı işlerle milletimize hizmet ettik. Su ihtiyacı ile ilgili dönemsel sıkıntıları bertaraf etmek için güzel bir yatırımımız olacak. Suya ulaştığımız zaman Serinhisar’ımıza o müjdeyi vereceğiz” dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Serinhisar ilçesinde devam eden Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu ve kanalizasyon parsel bağlantı çalışmaları ile doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan'a AK Parti Serinhisar İlçe Başkanı Cemal Kobaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, gaz dağıtımı yapan şirket görevlileri ve beraberindekiler eşlik etti. Alt yapı çalışmaları süren Serinhisar ilçesindeki içme suyu ve kanalizasyon parsel bağlantı çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, devam eden doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tüm çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Zolan, ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek dertlerini dinledi.

"Serinhisar, önemli bir ilçemiz"
Başkan Zolan, Serinhisar ilçesinde başlattıkları altyapı projelerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Serinhisar'da içme suyu ve kanalizasyon hatlarının baştan aşağı değiştiğini, yağmursuyu hatları ile ilgili de çalışma yapıldığını belirten Başkan Zolan, “Serinhisar, önemli bir ilçemiz. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda yaşamaları, evlerine temiz ve düzenli suyun ulaşması ve atıkların bertaraf edilmesi noktasında büyükşehir belediyesi olarak yoğun bir çalışmaya girdik. Serinhisar’ımıza ne yapsak azdır. Yatırımlarımızı durdurmadan, vatandaşlarımızı olumsuzluklardan bir an önce kurtarmak adına altyapı çalışmalarımızı tamamlamak için hızlı bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

“Biz bugüne kadar günlük işlerle uğraşmadık kalıcı işlerle hizmet ettik”
Altyapının yanında doğalgaz çalışmalarının da sürdüğünü söyleyen Başkan Zolan, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Serinhisar’a doğal gazın gelmesi kararı alındı. Doğalgaz firması çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaları koordine ediyoruz. İlk etapta ana arterlerde, bizim üst yapı çalışması yapacağımız bölgelerdeki doğalgaz çalışmasını inceledik. Çalışmaların hızlanmasını arzu ettik. Altyapı zor ve meşakkatlidir, ağır mali yükler getiren ve çevresine toz, çamur gibi rahatsızlıklar veren işlerdir. Yaptıktan sonra da göze gözükmeyen işlerdir. Ancak altyapı sağlam olduğunda, yapılması gerekenler yapıldığında geleceğin de sağlam olduğunu görürüz. Alt yapı tamamsa üste ne yaparsanız yakışır. Biz bugüne kadar günlük işlerle uğraşmadık. Köklü ve kalıcı işlerle milletimize hizmet ettik. Serinhisarımıza da aynı şekilde imza atıyoruz. İnşallah yakın bir tarihte altyapı çalışmalarını da tamamlayarak güzel bir Serinhisar'a kavuşacağız. Serinhisarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Suya ulaştığımız zaman Serinhisarımıza o müjdeyi vereceğiz”
Serinhisar'da su kaynaklarında eksilmeler olduğuna dikkat çeken Başkan Zolan, “Yaz mevsiminde ve suyun yoğun kullanımı olduğu zaman sıkıntı çekiliyor. Bu sorunu çözebilmek adına su arayışlarımız ve sondaj çalışmalarımız başladı. İnşallah yakın bir zamanda yeni bir kaynak bulmayı arzu ediyoruz. Yeni kaynağı bulduğumuzda inşallah su ihtiyacı ile ilgili dönemsel sıkıntıları bertaraf etmek için güzel bir yatırımımız olacak. Suya ulaştığımız zaman Serinhisarımıza o müjdeyi vereceğiz. Serinhisar için çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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