Balık avladıkları Akçay Deresi'nde kaybolan 2 kuzen aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balık avladıkları Akçay Deresi'nde kaybolan 2 kuzen aranıyor

DHA

Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/KALE(Denizli), (DHA) DENİZLİ'de, serpme ağ ile Akçay Deresi'nde balık avlamak isteyen Mehmet Onluk (35) ve kuzeni İbrahim Onluk (21), akıntıya kapıldı. Suda kaybolan kuzenler için aramakurtarma çalışması başlatıldı. Olay, Kale ilçesine bağlı kırsal Muslugüme Mahallesi'nde meydana geldi. Akçay Deresi'nde serpme ağ ile balık avlayan Mehmet Onluk ve amcasının oğlu İbrahim Onluk, aniden akıntıya kapıldı. Kuzenlerin suda sürüklendiğini görenler, güvenlik güçleri ile itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kuzenlerin balık...

Balık avladıkları Akçay Deresi'nde kaybolan 2 kuzen aranıyor

<br>Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/KALE(Denizli), (DHA) DENİZLİ'de, serpme ağ ile Akçay Deresi'nde balık avlamak isteyen Mehmet Onluk (35) ve kuzeni İbrahim Onluk (21), akıntıya kapıldı. Suda kaybolan kuzenler için aramakurtarma çalışması başlatıldı.<br>Olay, Kale ilçesine bağlı kırsal Muslugüme Mahallesi'nde meydana geldi. Akçay Deresi'nde serpme ağ ile balık avlayan Mehmet Onluk ve amcasının oğlu İbrahim Onluk, aniden akıntıya kapıldı. Kuzenlerin suda sürüklendiğini görenler, güvenlik güçleri ile itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kuzenlerin balık avlamaya çalıştığı Muhsin Yazıcıoğlu Köprüsü´nün altı ve yakınlarında aramakurtarma çalışması başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Kale Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT <br>2020-05-07 16:57:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PTT şubesi önündeki kuyruk 500 metreyi buldu
YEREL HABERLER PTT şubesi önündeki kuyruk 500 metreyi buldu
Karantinadan çıkan vatandaşların mektupları duygulandırdı
YEREL HABERLER Karantinadan çıkan vatandaşların mektupları ...
Bahçede ceset olduğunu gören bina sakinleri büyük şok yaşadı Dinlenmek için oturduğu kanepede fenalaşarak hayatını kaybetti Ziyarete geldiği evin bahçesinde dinlenmek için oturduğu kanepede öldü
YEREL HABERLER Bahçede ceset olduğunu gören bina sakinleri büyük şok ...
Denizlispor'da Rodallega'nın tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da Rodallega'nın tedavisi sürüyor
Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda sorun olmayacağına göre ligler oynanabilir" "Takımımız hazır, antrenmanlara başladık"
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Bilim Kurulu'nun ...
Serinhisar'a büyükşehir belediyesinden tarihi yatırımlar Alt yapı ve doğal gaz çalışmaları Serinhisar’da devam ediyor Başkan Zolan Serinhisar ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Serinhisar'a büyükşehir belediyesinden tarihi ...
Uyuşturucudan tutuklanan şüphelinin eşi: Adem ne yaptın sen?
YEREL HABERLER Uyuşturucudan tutuklanan şüphelinin eşi: Adem ne ...
Pamukkale Belediyesi berber dükkanlarını dezenfekte etti
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi berber dükkanlarını dezenfekte ...
(Özel) Dünyaca ünlü kırmızı su, artık kurbağa yavrularının Binlerce turistin şifa aradığı 'kırmızı su havuzu' kurbağalarla doldu Yüzlerce ziyaretçinin akın ettiği şifalı su kurbağalara emanet
YEREL HABERLER (Özel) Dünyaca ünlü kırmızı su, artık kurbağa ...
Bu mahallede yüzyıldan fazladır Ramazan'da davul çalınmıyor Bu mahallede davul çalmanın uğursuzluk ve kötülük getirileceğine inanılıyor Yüzyıl önce çalınan davul parçalanınca mahallede Ramazan ayı ve düğünlerde davul çalınmama geleneği başladı
YEREL HABERLER Bu mahallede yüzyıldan fazladır Ramazan'da davul ...
Uyuşturucudan tutuklanan ağabeyine "sen ne yaptın bizim oğlan" diye seslendi JASAT timi baskın yaptığı evde saksılar içinde 600 kök Hint keneviri yakaladı Evlerinin balkon ve çatısına saksılar içinde kenevir eken şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan tutuklanan ağabeyine "sen ne yaptın ...
Fıtık ameliyatı için kredi çekmek isterken başına gelmeyen kalmadı
YEREL HABERLER Fıtık ameliyatı için kredi çekmek isterken başına ...
Denizlispor antrenmanlar devam ediyor Horozlarda tek eksik Barrow
YEREL HABERLER Denizlispor antrenmanlar devam ediyor Horozlarda tek ...
Kısıtlama kapsamındaki iki gencin sokakta bıçaklı kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kısıtlama kapsamındaki iki gencin sokakta bıçaklı ...
Taşıdığı gübreyi yola döken sürücüye 10 bin TL ceza
YEREL HABERLER Taşıdığı gübreyi yola döken sürücüye 10 bin TL ceza
Antik kentte koyunlar otluyor Antik kentte koyun otlatan çobandan ilginç yorum: “Hayvan tarihi eser yemez, biz buranın bir nevi bekçiliğini yapıyoruz” “Tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazıya karşı bizim faydamız var”
YEREL HABERLER Antik kentte koyunlar otluyor Antik kentte koyun ...
Engelsiz Yaşam Akademisi’nde online eğitim başladı
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam Akademisi’nde online eğitim başladı
JASAT’ın dikkati 35 faili meçhul olayı aydınlattı Sahte vefacıların 4 kentte 35 kişiyi daha dolandırıp, hırsızlık yaptıklarını JASAT çözdü Jandarmanın dedektifleri JASAT soruşturmayı derinleştirince sahte vefacıların ipliği pazara çıktı
YEREL HABERLER JASAT’ın dikkati 35 faili meçhul olayı ...
Denizli’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3 kişiden oluşuyor Kentte 2019 yapılan 6 bin 813 evliliğinin 76’sının akraba evliliği oldu
YEREL HABERLER Denizli’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3 kişiden ...
Büyükşehir’den 20 bin aileye Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 20 bin aileye Ramazan yardımı
İçişleri Bakanlığı yardım toplamayı yasaklayınca, o belediyeden farklı yöntem Yardım etmek isteyenler ile yardıma muhtaç kişileri Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik bu yöntem ile buluşturuyor
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı yardım toplamayı yasaklayınca, o ...
Denizlispor güç depoluyor
YEREL HABERLER Denizlispor güç depoluyor
Hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi evinde bulundu Korona şüphesi üzerine hastaneye geldi ardından izolasyon bölümünden kaçtı
YEREL HABERLER Hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi evinde ...
O hastaneden Denizli'de bir ilk Hastalar ve hasta yakınları dezenfektan kabininden geçerek hastaneye giriyor
YEREL HABERLER O hastaneden Denizli'de bir ilk Hastalar ve hasta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X