Apartman bahçesinde ölü bulundu

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Neslihan Dumlupınar (61), oturduğu apartmanın karşısındaki binanın bahçesinde ölü bulundu. Polis, soruşturma başlatırken, Dumlupınar'ın ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacak.<br>Sümer Mahallesi 2272 Sokak'taki apartmanın bahçesinde, saat 15.00 sıralarında, bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ise ölen kişinin Neslihan Dumlupınar olduğunu tespit etti. Olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri, sokağa çıktı. Bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü. Soruşturma başlatan polis, apartman sakinlerini ifadelerinin alınması için karakola götürdü.<br>Savcının incelemesinin ardından Neslihan Dumlupınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Vücudunda kesici veya delici alet ya da darp izi bulunmayan Dumlupınar'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Neslihan Dumlupınar'ın evinin, ölü bulunduğu apartmanın karşısındaki binada olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-05-07 17:49:39<br>

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