İki kuzen balık tutmak için gittikleri derede kayboldu

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Denizli’de Kale ilçesinde iki kuzen balık tutmak için gittikleri dereye düşerek kayboldu. İki kuzeni arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Muslugüme Mahallesi’nden geçen Akçay Deresi’ne giden Mehmet (35) ve kuzeni İbrahim Onluk (21) serpme ağ ile balık tutmaya başladı. Akıntıya kapılarak sürüklenen gençlerden haber alamayan aileleri ihbarda bulundu. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

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