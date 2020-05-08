Denizli- Antalya yolunda 'sis', sürücülere zor anlar yaşattı

Hepatit B taşıyıcılığı ve Akdeniz anemisi olanlar kronik hastalık grubunda mı?

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<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİAntalya karayolunda etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.<br>DenizliAntalya karayolunda akşam saatlerinde etkisini gösteren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için ekipler önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-05-07 23:02:12<br>

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