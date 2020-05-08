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Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar

İHA

Denizli'de vatandaşlar tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, belediyenin oturulmaması için şeritlerle kapattığı parkta dip dibe maskesiz oturarak salgına davetiye çıkardı.

Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Denizli’de vatandaşlar tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, belediyenin oturulmaması için şeritlerle kapattığı parkta dip dibe maskesiz oturarak salgına davetiye çıkardı.
Denizli'de polis ekiplerinin yüzlerce uyarısı, belediye ekiplerinin aldıkları önlemlere rağmen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Kentin merkezindeki caddelerde vatandaşlar dip dibe gezip dolaştı. Vatandaşlar parklarda ise yasakları ihlal etti. Belediye ekiplerinin parka çektiği şeridi kopartan vatandaşlar, yan yana oturarak sohbet etti.
Hasan Özden adlı vatandaş, “Şu anda millet çok gevşemiş durumda, çoğunda maske yok, maske olanlarda da burun kısımları açık. Çok yakın mesafede birbirleri ile temas halindeler, yani çok büyük bir gevşeme var. Ben dikkat ediyorum fakat etmeyenler çoğunlukta” diye konuştu.

“Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum”
Niyazi Çoban ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya dikkat ettiğini kaydederek, sosyal mesafeyi her vatandaşın koruması ve dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Çoban, “Ben bir haftadan beri ilk defa çıktım dışarıya. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Telefonum bozuldu, mecburiyetten çıktım, şöyle bir bakayım dedim. İkinci bir evreye geçtiğimizin göstergesi herhalde pek de durum iç açıcı değil. Yani şu andaki veriler ile 2 günden bu yana yükselen hastalık seviyesi var, insanlar sokağa çıkmaya başlamış. Durum biraz zor düzelecek gibi geliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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