DGC'den gazeteciye ölüm tehdidine kınama

Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir haber nedeniyle hakaretlere maruz kalan ve ölümle tehdit edildiği iddia edilen gazeteci Ayhan Çimendağ’a yapılan saldırıyı kınadı.

Kentte yerel bir yayın kuruluşunun imtiyaz sahibi olan gazeteci Ayhan Çimendağ, 30 Nisan günü yapmış olduğu bir habere konu olan şahsın oğlu olan A.İ.D. tarafından küfür, hakaret ve ölüm tehditleri aldı. Çimendağ, tehditler sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

DGC Yönetim Kurulu yaşanan olayı kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, “Basın mensupları olarak dünyanın içerisinde bulunduğu zorlu süreçte canımız pahasına halkı doğru habere ulaştırmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadele sırasında ekonomiden özgürlüğümüze, yayın kaynaklarından sağlığımıza kadar pek çok zorluk ile de baş etmek durumunda kalıyoruz. Bu zorlukların en acımasızı ise baskı ve tehditlerdir. Maalesef gazeteci Ayhan Çimendağ, 30 Nisan 2020 günü yaptığı haber nedeni ile habere konu olan şahsın oğlu tarafından küfür, hakaret ve ölüm tehditleri ile karşı karşıya kalmıştır. Gerçekleşen olayın taraflarının ve yöneticilerin beyanı doğrultusunda haber yapan arkadaşımıza yapılan tehdit ve hakaretleri kınıyoruz. Denizli Gazeteciler Cemiyeti olarak her üyemizin ve meslektaşımızın korkmadan, yılmadan basın meslek ilkelerine bağlılık ile işini yapması için var gücümüz ile mücadele edeceğiz. Meslektaşımız Ayhan Çimendağ, yapılan ölüm tehditlerini Pazartesi günü Denizli Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunmuştur. Tehdit ve hakaretleri gerçekleştiren A.İ.D isimli şahsı ve bu olaya sessiz kalanları kınıyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Unutmayın, özgür basın varsa özgür toplum vardır. Ve bugün baskı ile susturulmaya çalışılan basın mensuplarının yaptığı doğru, tarafsız ve ilkeli haberlere bir gün hepiniz ihtiyaç duyacaksınız" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.