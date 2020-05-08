'Merkezefendi El Ele İyilik' hareketi esnafa can suyu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Merkezefendi El Ele İyilik' hareketi esnafa can suyu oldu

İHA

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından Ramazan ayında başlatılan 'Merkezefendi El Ele İyilik' hareketi, bu zorlu süreçte ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu.

'Merkezefendi El Ele İyilik' hareketi esnafa can suyu oldu

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından Ramazan ayında başlatılan ‘Merkezefendi El Ele İyilik' hareketi, bu zorlu süreçte ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu.
Merkezefendi sınırları içerisinde hizmet veren 40 esnaf, başlatılan iyilik hareketi ile tekrar çalışmaya başladı. İşlerinin toparlandığını belirten esnaf, ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürerek bu hareketin içerisinde bulunmaktan dolayı da duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, her zaman esnafın yanında olduğunu söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi El Ele İyilik hareketimizle hayırsever ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi bir araya getirirken, zor bir dönemden geçen 40 esnafımıza da can suyu olmayı başardık. Sistemimize dâhil olan restoranları, bize ulaşan başvuru sıralamasına göre, tamamen adil ve şeffaf bir süreçle belirledik. Merkezefendi Belediyesi olarak esnaflarımızın hep yanında olduk, hep yanında olacağız” dedi.

“Müşterimiz gelmiyor, hiçbir şekilde iş olmuyordu”
Sırakapılar Mahallesi’nde 6 yıldır lokanta işleten Ayşil Orhan, pandemiden dolayı işletmesini kapattığını söyledi. Merkezefendi El Ele İyilik hareketini oğlunun sosyal medyadan öğrendiğini belirten Orhan, “20 Mart’a kadar çok düzenli giden iyi bir işim vardı, çok güzel bir durumum vardı. Ama pandemi süreciyle birlikte maalesef bizim işlerimiz de kötü bir şekilde etkilendi. 20 Mart’ta ben işletmemi kapatmak zorunda kaldım. Müşterimiz gelmiyor, hiçbir şekilde iş olmuyordu. Bir gün oğlum sosyal medyada ‘Merkezefendi El Ele’ hareketini görüyor. Ben de hemen başvurularımı yaptım. Benim için çok iyi bir hareketti. Hem bize geliyor oluyor hem de ihtiyaç sahiplerine kendi elimle götürerek bu hayrın nereye yapıldığını bilmek güzel bir durum. Çok farklı durumlarda, çok zor durumda olan insanlarla karşılaştık. Gerçekten çok güzel bir hareket. Hepimize büyük faydası var. İşimi severek yapıyorum. Her gün yeni bir mahalleye gidiyorum. Bu hareket bizim için, bizim gibi durumda olan esnaflar için, gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için çok güzel bir iyilik hareketi” dedi.

“İşletmemizi kapatma noktasına gelmiştik”
Adalet Mahallesi’nde hizmet veren işletme sahibi İsmail Ergin ise, Mart ayından beri virüs nedeniyle iş yerinde sıkıntılar yaşadığını söyledi. İsmail Ergin, “Yedi yıldır burada hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinin bize çok büyük bir etkisi oldu. Hatta işletmemizi kapatma noktasına kadar geldik. Tam o aşamada bir arkadaşımla sohbet ederken bana ‘Merkezefendi El Ele’ projesinden bahsetti. Bizim götürdüğümüz yemeklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine gittiğini görüyoruz. Teslim aşamasında duygusal bir an yaşanıyor. Bu hareketten dolayı önce işletmem adına çok memnunuz. Çok zor bir süreçten geçtik ve bu noktaya geldik. Bu hareketin bize büyük bir desteği oldu. Merkezefendi Belediyesine ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şiir dinletisine Fransızca okunan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' damga vurdu Dijital ortamda şiir dinletisi PAÜ öğrencilerinden, dijital ortamda şiir dinletisi
YEREL HABERLER Şiir dinletisine Fransızca okunan 'Atatürk'ün ...
EFT üzerinden dolandırıcılık yapan çete üyesi 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER EFT üzerinden dolandırıcılık yapan çete üyesi 3 kişi ...
DGC'den gazeteciye ölüm tehdidine kınama
YEREL HABERLER DGC'den gazeteciye ölüm tehdidine kınama
Bozkurt'a büyükşehir yatırımları damga vuruyor Bozkurt ilçesinde altyapı ve üst yapı ile ilgili çalışmaları devam edecek Başkan Zolan Bozkurt’ta asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Bozkurt'a büyükşehir yatırımları damga ...
Denizlispor´da kaleye gençlik aşısı 
YEREL HABERLER Denizlispor´da kaleye gençlik aşısı 
Denizli'de 400 metrelik kuyruk
YEREL HABERLER Denizli'de 400 metrelik kuyruk
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca ...
‘EFT’ dolandırıcılarına film gibi operasyon
YEREL HABERLER ‘EFT’ dolandırıcılarına film gibi operasyon
Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar
YEREL HABERLER Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Bülent Uygun: "Maçların mutlaka devam etmesi gerekiyor" Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Bu krizi fırsata çevirip, kendi ekolümüzü ortaya çıkarmamız gerekiyor" "Biz dünyaya devlet olarak sağlık malzemeleri vererek bir kez daha gururlanmış olduk"
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "Maçların mutlaka devam etmesi ...
Nikahta `Taş Devri´ karakterlerinin kostümlerini giydiler
YEREL HABERLER Nikahta `Taş Devri´ karakterlerinin kostümlerini ...
Dükkanın önüne koyduğu raf ile iyiliğe aracı oldu
YEREL HABERLER Dükkanın önüne koyduğu raf ile iyiliğe aracı oldu
Balık hayali askere gidecek genci canından etti Derede boğulan kuzenlerin cansız bedenlerine balık adamlar ulaştı Balık tutarken boğulan kuzenler botlarla yapılan 4 saat süren çalışmanın ardından bulundu
YEREL HABERLER Balık hayali askere gidecek genci canından ...
Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
Denizli- Antalya yolunda 'sis', sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Denizli- Antalya yolunda 'sis', sürücülere zor anlar ...
Denizli'de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı
Dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Kurtarma ekipleri derede kaybolan kuzenlerin cenazelerine 4 saatin sonunda buldu
YEREL HABERLER Dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ...
Balık tutarken suya düşüp kaybolan kuzenler, ölü bulundu (2)- Yeniden)
YEREL HABERLER Balık tutarken suya düşüp kaybolan kuzenler, ölü ...
İki kuzen balık tutmak için gittikleri derede kayboldu
YEREL HABERLER İki kuzen balık tutmak için gittikleri derede ...
Balık avladıkları Akçay Deresi'nde kaybolan 2 kuzen aranıyor/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Balık avladıkları Akçay Deresi'nde kaybolan 2 kuzen ...
Apartman bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Apartman bahçesinde ölü bulundu
Pamukkale Belediyesi noter huzurunda yaptığı çekilişle 50 işçi aldı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi noter huzurunda yaptığı ...
Balık avladıkları Akçay Deresi'nde kaybolan 2 kuzen aranıyor
YEREL HABERLER Balık avladıkları Akçay Deresi'nde kaybolan 2 kuzen ...
PTT şubesi önündeki kuyruk 500 metreyi buldu
YEREL HABERLER PTT şubesi önündeki kuyruk 500 metreyi buldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X