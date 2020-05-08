Derede boğulan kuzenlerin cenazeleri aileleri teslim edildi Otopsi işleminde cenazelere korona testi yapıldı, sonuç negatif çıktı Balık hayali sonları olan kuzenlerin cenazeleri yarın toprağa verilecek

Denizli’nin Kale ilçesinde balık tutarken düştükleri derede suya kapılarak kaybolan iki kuzenin cenazeleri otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelere korona testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı belirtildi. Talihsiz kuzenlerin cenazelerinin yarın toprağa verilecekleri öğrenildi.



Kale ilçesi Muslugüme Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, Akçay Deresi’ne giden Mehmet (35) ve kuzeni İbrahim Onluk (21) serpme ağ ile balık tutmaya başladı. Bilinmeyen bir sebepten suya düşen kuzenler akıntıya kapıldı. Düştükleri derede kaybolan iki kuzenden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yardım talebi üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen balık adamlar yaptıkları 4 saatlik çalışmanın ardından talihsiz kuzenlerin cansız bedenlerine ulaştı.

Olayda hayatını kaybeden Mehmet ve İbrahim Onluk'un cenazeleri Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeleri yarın Gülbağlık Mahallesi’nde toprağa verilecekleri belirtildi.

Öte yandan, kuzenlere korona testi de yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

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