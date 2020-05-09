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Ünlü teknik adam eşine olan aşkını şiirle anlattı Bülent Uygun eşine olan aşkını mısralara döktü Uygun’dan eşine şiirli ‘Anneler Günü’ sürprizi

İHA

Korona virüs günlerinde evde kalan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun Anneler Günü dolayısı ile eşine olan aşkını şiirle anlattı. Uygun eşi Füsun Uygun için yazdığı şiiri sosyal medyadan 'Anneler Günü niyetine, üstüne babama da yazdım şiir eskiden sahada destan yazarken şimdi şiir yazıyor yemek yapıyor bulaşık yıkıyor çamaşır çitiliyoruz" şeklinde paylaştı.

Ünlü teknik adam eşine olan aşkını şiirle anlattı Bülent Uygun eşine olan aşkını mısralara döktü Uygun’dan eşine şiirli ‘Anneler Günü’ sürprizi

Korona virüs günlerinde evde kalan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun Anneler Günü dolayısı ile eşine olan aşkını şiirle anlattı. Uygun eşi Füsun Uygun için yazdığı şiiri sosyal medyadan ‘Anneler Günü niyetine, üstüne babama da yazdım şiir eskiden sahada destan yazarken şimdi şiir yazıyor yemek yapıyor bulaşık yıkıyor çamaşır çitiliyoruz” şeklinde paylaştı.
Denizlispor’un başarılı Teknik Direktörü Bülent Uygun, korona virüs günlerinde antrenmanlardan arta kalan vakitlerini evinde eşi ve çocukları ile geçiriyor. Uygun evde kaldığı zamanlarda ise ünlü şairlere taş çıkaracak nitelikte eşine olan aşkını şiire döktü. Uygun’un eşi için kaleme aldığı şiir büyük beğeni topladı.
Uygun eşi Füsun Uygun için yazdığı şiiri sosyal medyadan ‘Anneler Günü niyetine, üstüne babama da yazdım şiir eskiden sahada destan yazarken şimdi şiir yazıyor yemek yapıyor bulaşık yıkıyor çamaşır çitiliyoruz” şeklinde paylaştı.

Bülent Uygun’un eşine Anneler Günü dolayısı ile yazdığı şiir ise şöyle:
“Adı aşk olsun sevdiğim yarim.
Ne hasret, ne hüzün dindirmesin.
Adı aşk olsun binlerce kez, bir daha yansın külüm
Sevgini, başka sevgi söndürmesin.
Adı aşk olsun,
Özlem’le sevdiğim.
Hasretle andığım Yüreğimde aşk ile yaşattığım.
Adı aşk olsun,
Umudumla büyütüp, mavi gözlerine dalıp bulutlarda yaşadığım.
Adı aşk olsun
Özlem’le özlediğim, aşk Emir’ini Haktan’ımdan aldığım.
Adı aşk olsun
Ölene dek değil, sonsuza değin yüreğimde yaşatan.
Adı aşk olsun Sevgisiyle, asaletiyle, güzelliğiyle beni yaşama bağlayan.
Adı aşk olsun
Dermanı belli, Bir muammanın içinde gözümden akıttığım yaştan alan.
Adı aşk olsun
Özlem’le özleyip ateşinle yanıp damarlarımda kavrulup Uçsuz bucaksız denizlere savrulan..!
Adı aşk Soyadı Özlem olup kalbimin derinliklerinde atan..!
İşte bu, aşktır aşk.”

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