Başkan Zolan, Çardak'ta Büyükşehir yatırımlarını inceledi “Tek derdimiz var millete hizmet etmek"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesini ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü üst yapı çalışmalarını inceledi. İşçilerle birlikte beton kilit parke taşı döşeyen Başkan Osman Zolan, "Bizim tek derdimiz var o da bu millete hizmet etmek" dedi.

Başkan Osman Zolan'a AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, AK Parti Çardak İlçe Başkanı Nazif Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde sürdürdüğü beton kilit parke döşeme çalışmalarını inceledi. Burada çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan işçilerle birlikte bir süre beton kilit parke taşı döşedi. Bölgedeki vatandaşlara sohbet edip dertlerini dinleyen Başkan Zolan mahalle sakinlerinin ramazan aylarını tebrik etti.



"Büyükşehir demek 'insana yatırım' demektir"

Başkan Zolan, Büyükşehir ile birlikte “Kent merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak” anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek, "Büyükşehir ile birlikte her ilçemiz, her mahallemiz yatırımlarla buluşuyor. Biz en ücra mahallelerimizde bile 'vatandaşlarımızın ayağı yazın toza, kışın ise çamura değmeyecek' dedik ve bunu yaptığımız üst yapı çalışmalarıyla gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin her köşesinde alt ve üst yapı çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Hemşehrilerinin daha rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Başkan Zolan, Büyükşehir demek 'insana yatırım' demektir. Bizim tek derdimiz var o da bu millete hizmet etmek. Vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirmeye, hizmet destanları yazamaya devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

