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Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi

DHA

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)DENİZLİ´nin Çivril ilçesinde, annesinin açtığı boşanma davasında aleyhine tanıklık ettiği babası Ünal Yılmaz (52) tarafından dün başından tabancayla vurularak öldürülen Şahin Yılmaz (21), bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Ünal Yılmaz'ı arama çalışmaları sürüyor. Kızılcasöğüt Mahallesi'nde oturan Ünal Yılmaz, kendisine boşanma davası açan eşi Selma Yılmaz'ı geçen yıl bıçakla yaraladı. Jandarma ekiplerince yakalanan Ünal Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldğı mahkemece tutuklandı. Bir süre önce konulduğu cezaevinden tahliye...

Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi

<br>Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)DENİZLİ´nin Çivril ilçesinde, annesinin açtığı boşanma davasında aleyhine tanıklık ettiği babası Ünal Yılmaz (52) tarafından dün başından tabancayla vurularak öldürülen Şahin Yılmaz (21), bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Ünal Yılmaz'ı arama çalışmaları sürüyor.<br>Kızılcasöğüt Mahallesi'nde oturan Ünal Yılmaz, kendisine boşanma davası açan eşi Selma Yılmaz'ı geçen yıl bıçakla yaraladı. Jandarma ekiplerince yakalanan Ünal Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldğı mahkemece tutuklandı. Bir süre önce konulduğu cezaevinden tahliye olan Ünal Yılmaz, iddiaya göre dün saat 10.00 sıralarında, boşanma davasında aleyhine tanıklık eden oğlu Şahin Yılmaz'ın çalıştığı ÇivrilDinar yolu mevkiinde Hamam Mahallesi'ndeki kum ocağına gitti. Bisikletle iş yerine gelen Ünal Yılmaz, oğluyla bir süre tartıştıktan sonra, kendisiyle birlikte yürümeye zorladı. Ünal Yılmaz'ın, oğlunun iş yerine geldiği ve Şahin Yılmaz'ı alıp götürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kum ocağının şantiyesinden çıkıp, kara yolunun karşısına geçen Ünal Yılmaz, oğlu Şahin Yılmaz´ı başından tabancayla vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Şahin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, oğlunu öldürdükten sonra kaçan Ünal Yılmaz´ın yakalanması için çalışma başlattı.<br>ÖLDÜRÜLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ<br>Babası Ünal Yılmaz tarafından öldürülen Şahin Yılmaz için bugün Kızılcazöğüt Mahalle Camii´nde cenaze namazı kılındı. Yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze namazı sırasında sosyal mesafeye uyuldu. Cenaze töreninde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Namazın kılınmasının ardından Yılmaz, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. <br>ANNE KORUMA ALTINDA<br>Polis ve jandarma ekiplerince kaçan Ünal Yılmaz'ı arama çalşmaları sürüyor. Ünal Yılmaz´ın eşini de öldürmesinden endişe edilirken, polis ekipleri Selma Yılmaz´ın yaşadığı evin önünde bekliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çivril Tunay YAZICI<br>2020-05-09 21:34:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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