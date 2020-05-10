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Denizlispor tam takım olacak 

DHA

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle gruplar halinde antrenmanlarını sürdüren Yukatel Denizlispor, yarından itibaren takım halinde çalışmalara başlayacak. Önlemlerinin titizlikle uygulandığı ve her antrenman öncesi ateş ölçümü yapıldığı yeşil-siyahlı ekipte, yakın temastan uzak kalınmaya özen gösterilecek. Denizlispor'da ülkesine gidip dönmeyen Madou Barrow ve sakatlığı süren Isaac Sackey haricinde eksik futbolcu bulunmadığı belirtildi. Teknik direktör Bülent Uygun, fizik kondisyona dayalı bir antrenman programı uyguladıklarını belirterek, "Yaklaşık...

Denizlispor tam takım olacak 

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle gruplar halinde antrenmanlarını sürdüren Yukatel Denizlispor, yarından itibaren takım halinde çalışmalara başlayacak. Önlemlerinin titizlikle uygulandığı ve her antrenman öncesi ateş ölçümü yapıldığı yeşil-siyahlı ekipte, yakın temastan uzak kalınmaya özen gösterilecek. Denizlispor'da ülkesine gidip dönmeyen Madou Barrow ve sakatlığı süren Isaac Sackey haricinde eksik futbolcu bulunmadığı belirtildi.<br>Teknik direktör Bülent Uygun, fizik kondisyona dayalı bir antrenman programı uyguladıklarını belirterek, "Yaklaşık 40 gün boyunca takımımız antrenman yapamamıştı. Liglerin başlama tarihine kadar hazırladığımız antrenman programı dahilinde çalışacağız. Takım olarak güç depoluyoruz. Bu süreçte iyi çalışıp takımımızın fizik gücünü yükselteceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-05-10 13:54:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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