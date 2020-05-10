Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasında yine vatandaşın yanında oldu

Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yine görev başında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam etti.

910 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonunda da Büyükşehir ALO 153 ve 112 Çağrı Merkezini arayan vatandaşların yanında oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşlardan gelen talepleri sokağa çıkma yasağı kuralları ölçüsünde karşıladı. Bu hizmetlerin yanında belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan devam ettiren Denizli Büyükşehir Belediyesinin itfaiye, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi ekipleri görevlerini aksatmadan sürdürdü.



Dezenfeksiyon çalışmalarına devam

Denizli'de yoğun olarak kullanılan sokak, cadde ve meydanlarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kapsamda Kıbrıs Şehitleri, Zübeyde Hanım, Hürriyet ve Barış Caddesi'nde yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri ayrıca her sokağa çıkma kısıtlamasında olduğu gibi sokak hayvanlarını da mağdur etmedi. Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere mama bırakan ekipler kentin muhtelif yerlerine koyduğu su kaplarını da kontrol etmeyi sürdürdü.



"Sağlıklı günler yakındır"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, covid19 kurallarına harfiyen uyulması gerektiğini belirterek vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi. Başkan Zolan, "İnşallah sağlıklı günler yakındır. Yine meydanlarda, parklarda buluşup bir araya geleceğiz. Şimdi tedbir zamanı. Biz sahada vatandaşlarımıza hizmet edip ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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