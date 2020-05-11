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Oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti

DHA

Oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 21 yaşındaki oğlu Şahin Y.'yi tabancayla öldürdükten sonra kayıplara karışan Ünal Y. cinayeti işlediği elma bahçesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ölü bulundu. Ünal Y.'nin tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi.<br>Olay, 8 Mayıs Cuma günü saat 10.00 sıralarında Hamam Mahallesi Çivril-Dinar Karayolu mevkisinde meydana geldi. Kızılcasöğüt Mahallesi'nde oturan Ünal Y., 6 ay önce boşanma davası açan eşi Selma Y.'yi, çıkan tartışmanın ardından bıçakla yaraladı. Olaydan sonra jandarma tarafından yakalanan Ünal Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cezaevine konulduktan kosa süre sonra tahliye olan Ünal Y., iddiaya göre boşanma davasında kendisi aleyhine tanıklık eden oğlu Şahin Y.'nin bugün işe başladığı Hamam Mahallesi'ndeki kum ocağına gitti. Bisikletle iş yerine gelen Ünal Y., oğluyla bir süre tartıştıktan sonra, kendisiyle birlikte yürümeye zorladı. Kum ocağının şantiyesinden çıkıp, karayolunun karşısına geçen Ünal Y., oğlu Şahin Y.'yi başından tabancayla vurdu.<br>Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Şahin Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, oğlunu öldürdükten sonra kaçan Ünal Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Araştırmada Ünal Y.'nin kum ocağına gidip, oğlunu zorlayarak dışarı çıkardığı o anların iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı.<br>OLAYIN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ<br>Olayın ardından kaçan Ünal Y.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Dün, akşam saatlerinde olayın yaşandığı elma bahçesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir tarlada yerde hareketsiz yatan bir kişinin bulunduğunu gören çiftçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, hayatını kaybeden kişinin önceki gün oğlunu öldüren Ünal Y., olduğunu tespit etti. Başına tabancayla ateş ederek intihar ettiği belirlenen Ünal Y.'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.<br>Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-05-11 01:58:55<br>

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